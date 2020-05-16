С 3 июня возобновляется свободное перемещение между Италией и странами ЕС

РИМ, 16 мая. /ТАСС/. Свободный выезд из Италии в страны ЕС и въезд в страну из них возобновляется 3 июня. Об этом объявил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции в эфире канала Rai News 24.

"С 3 июня можно будет передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию. Это создаст условия для возобновления туризма", - сказал Конте.

При этом премьер указал, что до 3 июня будут сохраняться ограничения в передвижении между итальянскими регионами. "До этой даты передвижения между регионами будут возможны только по чрезвычайной необходимости. При приближении срока [3 июня] мы оценим возможность разрешения свободного передвижения, исходя из эпидемиологических данных. Если они будут позволять, можно будет передвигаться по всей Италии", - сказал премьер-министр. Конте пояснил, что с 18 мая можно будет свободно передвигаться внутри региона проживания. "Можно будет выходить из дома по любой причине без объяснений. Можно поехать в горы, на море, к озеру, встретится с друзьями", - указал премьер.

Он подтвердил, что с 18 мая откроются магазины розничной торговли, парикмахерские и косметические салоны. "Откроются также рестораны, бары, пиццерии, пабы, но с условием, что эпидемиологическая кривая будет под контролем и при соблюдении всех мер предосторожности. Эти же условия действуют для морских курортов. Открываются музеи", - объявил Конте.

При этом он отметил, что всем гражданам рекомендуется иметь при себе всегда маску и пользоваться ей в многолюдных и закрытых местах. "В определенных местах использование маски обязательно", - добавил Конте. Глава правительства также упомянул о еще двух датах. "25 мая мы планируем открыть спортзалы и бассейны. С 15 июня откроются театры и кинотеатры, и с 15 июня мы предложим ряд услуг для детей", - объявил Конте.

После двухмесячного карантина, первые послабления которого вступили в силу 4 мая, Италии удалось сдержать распространение пандемии особенно в центре и на юге страны. Коэффициент репродукции (R0) в республике опустился ниже единицы. С начала пандемии в стране зафиксировано почти 225 тыс. инфицированных, из которых более половины (свыше 122 тыс.) излечились и более 31,5 тыс. умерли.