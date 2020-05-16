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МВД не установило место преступления и предполагаемых соучастников "Омбудсмена полиции"

Создателю проекта Владимиру Воронцову вменяется вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительном сговору

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следствие не установило точное время и место, а также соучастников вымогательства, в котором обвиняют создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Воронцов совместно с неустановленными лицами, действуя совместно и согласовано, находясь в неустановленном месте на территории Москвы, в точно не установленное время, но не позднее периода времени с 1 по 6 октября 2017 года, совершил вымогательство", - сказал он. Как пояснил источник, иных документов, предоставляющих данные сведения, в деле не представлено.

Воронцову вменяется вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительном сговору (пункт "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ). Вину обвиняемый не признает.

Согласно версии следствия, Воронцов позвонил потерпевшему через приложение WhatsApp и потребовал 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля.

Проект "Омбудсмен полиции" позиционирует себя как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Страница проекта в соцсети "ВКонтакте" насчитывает более 380 тыс. подписчиков, Telegram-канал - почти 98 тыс.

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