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Пандемия коронавируса нового типа

Благотворительный аукцион "Спасибо врачам" принес 9,8 млн рублей

В благотворительных торгах участвовало 75 лотов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Благотворительные торги Vladey "Спасибо врачам", прошедшие в субботу и инициированные в поддержку врачей, находящихся сейчас на передовой борьбы с пандемией COVID-19, принесли 9,8 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукциона в субботу.

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"Общая выручка составила 9 800 000 рублей. Средства будут переданы фондам "Лавка радостей" и "Созидание" на приобретение средств индивидуальной защиты для больниц, оказавшихся в сложном положении. В благотворительных торгах участвовало 75 лотов, работы были предоставлены художниками, коллекционерами и галеристами. Десять работ предоставил Vladey", - рассказали в пресс-службе и добавили, что все лоты были распроданы за два часа. При этом организаторы аукциона подчеркнули, что команда отработала торги без комиссии - все средства от продажи лотов будут направлены в пользу врачей.

Топ-лотом торгов стала работа Валерия Кошлякова "Философ" из серии "Исчезновение образа" 2011 года, которая ушла за €18 тыс. Вторым рекордсменом благотворительных торгов стал Владимир Дубосарский с лотом "Портрет на заказ" (€14 тыс.). Также высокие результаты показали работы "Лунный пейзаж" Олега Хвостова, "Танцующая девушка" из серии "Джаз" Сергея Шаблавина, "Битва вдали 7" из серии "Битва вдали" Виктора Алимпиева, акварель Александра Виноградова и Владимира Дубосарского из серии "На районе" и другие. Лот от писателя Бориса Акунина - персональное хокку - ушел за €1,8 тыс.

"Я безумно рад, что нам совместными усилиями удалось собрать приличную сумму. Только так и можно пережить тяжелые времена, энергично и вместе. Признателен всем участникам, мы сделали доброе дело, морально и материально поддержали врачей, им сейчас сложнее всего. Они на передовой, и от них зависят жизни многих наших людей", - отметил основатель аукциона Vladey Владимир Овчаренко.

Торги прошли в формате "Все по 100", где стартовая стоимость каждого лота начинается со €100. Этот формат был разработан Овчаренко для аукционов Vladey в 2015 году.

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