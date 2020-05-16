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Пандемия коронавируса нового типа

В Удмуртии от коронавируса умер бывший председатель комитета Совфеда Виктор Шудегов

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" выразило соболезнования

ИЖЕВСК, 16 мая. /ТАСС/. Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов умер в Удмуртии от коронавируса, сообщается в субботу на сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия".

"16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от Удмуртской Республики, депутат Госдумы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Региональное отделение выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Евграфовича", - сказано в сообщении.

По данным сайта "Справедливой России", Шудегов в начале 2000-х занимал пост председателя Госкомитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. С 17 апреля 2001 года был представителем правительства региона в Совете Федерации. С 2002 по 2007 годы - председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член комиссии Совета Федерации по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С декабря 2007 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по образованию.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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