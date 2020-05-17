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Пандемия коронавируса нового типа

В Бухаресте прошла новая акция против введенных из-за коронавируса ограничений

Ее участники требовали доказательств существования коронавируса и достоверности публикуемых данных о случаях заражения и смертности

БУХАРЕСТ, 17 мая. /ТАСС/. Около 100 человек провели в субботу в румынской столице новую акцию протеста против принятых властями из-за пандемии коронавируса ограничительных мер. Об этом сообщило агентство Agerpres.

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Участники требовали доказательств существования коронавируса и достоверности публикуемых данных о случаях заражения и смертности. Они утверждали, что ограничительные меры введены в нарушение Конституции, критиковали противоречивое законодательство и цензуру прессы, скандировали лозунги: "Долой диктатуру!", "Отставка!", "Румыния, проснись!" Акция прошла в нарушение запрета на собрания групп более трех человек и правил защиты от вируса - участники были без масок и перчаток, не соблюдали социальную дистанцию.

Присутствовавшие на площади Виктории перед штаб-квартирой правительства жандармы раздавали манифестантам листовки с перечислением мер предосторожности, предупреждали, что митинги запрещены и призывали разойтись. Глава МВД Марчел Вела обратился в "Фейсбуке" к тем, "кто собирается большими группами, игнорируя все меры защиты", призвав "не подрывать усилий всех ответственных граждан, рискуя вызвать взрыв эпидемии или введение карантина".

В пятницу премьер-министр Лудовик Орбан сообщил на пресс-конференции в Себеше (уезд Алба), что "правительство начнет кампанию по информированию населения о санитарных мерах и мерах трудовой безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы уберечь граждан от риска заражения". "После этого периода информирования, конечно, если кто-то не будет их соблюдать, мы сможем штрафовать, - подчеркнул он. - Пока же люди должны быть правильно информированы".

Аналогичная акция протеста против введенных властями ограничительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса с участием около 200 человек прошла в румынской столице и в пятницу.

Теги
РумынияПандемия коронавируса нового типа
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