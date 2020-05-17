В Ленобласти прокуратура проверяет соблюдение санитарных норм в ТЦ "Мега"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура Ленинградской области начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко", открывшихся в регионе с 15 мая в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Ingka Centres, владеющей торговыми объектами.

"Представители прокуратуры вручили нам решение о проведении проверки соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Правительство Ленинградской области сообщило, что готовится новое постановление, которое ограничивает работу торговых центров в Ленинградской области. В настоящее время мы ожидаем официального решения губернатора о работе торговых объектов в регионе", - сказали в пресс-службе.

Торговые центры "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко", расположенные близ Санкт-Петербурга, в связи с ослаблением режима ограничений, связанных с коронавирусом, с 15 мая открылись для посетителей, но с сокращенным графиком работы. Гостям торговых центров рекомендовано ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в 1,5 м. В субботу утром сообщалось, что эти два торговых центра проверяли после получения анонимного сообщения об опасности, посетителей и персонал эвакуировали. Позднее в субботу торговый центр "Мега Дыбенко" возобновил работу после проверки, а "Мега Парнас", получивший аналогичное сообщение, остался закрытым.

Вечером в субботу губернатор региона Александр Дрозденко, отвечая в своем аккаунте в Instagram на вопрос одного из пользователей, почему закрыт ТЦ "Мега Парнас", написал, что он "под свою ответственность разрешил в красной зоне работать ТЦ при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора", но проверка показала, что "они (правила - прим. ТАСС) нарушаются". В этой связи губернатор отметил, что решил приостановить деятельность ряда ТЦ. При этом он уточнил, что на ближайшие две недели будет приостановлена работа только самого ТЦ "Мега", а расположенные в этом же комплексе магазины "Ашан" и "OBI" будут открыты для покупателей.

С 12 мая власти Ленинградской области в 17 районах и городе Сосновый Бор разрешили работу салонов красоты при соблюдении всех утвержденных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. При условии строгого соблюдения необходимых мер откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений. Разрешат работу стоматологических клиник, организацию индивидуальных спортивных мероприятий или с участием не более 10 человек.