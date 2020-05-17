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Пандемия коронавируса нового типа

Палестина полностью закроет движение на территориях в дни праздника Ид аль-Фитр

Работать будут только пекарни и аптеки

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Движение в Палестине будет полностью закрыто в дни праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) после священного для мусульман месяца поста Рамадан из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил в субботу премьер-министр Мухаммед Штайе, передает информационное агентство WAFA.

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По его словам, все магазины в палестинских городах будут открыты до вечера пятницы, 22 мая. "Потом в течение трех дней по 25 мая включительно любое передвижение в городах, деревнях и лагерях беженцев будет запрещено, - отметил он. - Работать будут только пекарни и аптеки". Все государственные и частные объекты в эти дни также будут закрыты. Более 33 тыс. палестинских рабочих вернутся на время праздников домой.

После этого, указал палестинский премьер, будет проведена оценка возможностей восстановления нормальной жизни в Палестине, рекомендации будут переданы президенту Махмуду Аббасу.

По традиции этот праздник, который считается одной из главных дат исламского календаря, люди проводят, навещая родственников и друзей, выезжают на отдых за город или собираются целыми семьями в парках и местах отдыха. В эти дни принято готовить вкусные угощенья, которыми угощают близких и родных.

Аналогичные меры на время Ид аль-Фитр будут приняты в Ираке, который в субботу объявил о введении круглосуточного комендантского часа с 22 по 29 мая. Рамадан в большинстве арабских стран завершится 24 мая, после чего Ближний Восток в течение трех дней празднует Ид аль-Фитр.

На данный момент в Палестине выявлено 555 зараженных коронавирусом, четыре человека умерли, 445 - выздоровели.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли.

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ПалестинаАббас, МахмудПандемия коронавируса нового типа
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