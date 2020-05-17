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В МВД разъяснили, по какой статье КоАП РФ привлекают нарушителей самоизоляции

По этой статье для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Нарушители режима самоизоляции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

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Речь идет о ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая направлена на обеспечение функционирования режимов повышенной готовности либо ЧС, при введении которых все граждане и организации, находящиеся на соответствующей территории, обязаны соблюдать определенные правила поведения. При этом дополнительные правила для граждан могут быть установлены нормативными актами властей регионов о введении режима повышенной готовности, в частности, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Невыполнение их требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, въезда на определенные территории, поездок на личном и общественном транспорте, покидания жилища при отсутствии отдельно оговоренных исключительных обстоятельств расцениваются как нарушение правил, влекущее административную ответственность по ст. 20.61 КоАП РФ", - сообщили в МВД.

По этой статье для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф составит от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

В то же время для граждан с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, с подозрением на коронавирус, контактировавших с зараженным лицом либо прибывших в Россию из-за рубежа, нарушившим предписанную изоляцию, предусмотрена ответственность по. ст. 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих"). Она предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. По ней же граждане могут быть привлечены и в случаях бездействия: если они уклоняются от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию, не сообщили о возвращении из-за рубежа, месте регистрации и фактическом месте пребывания, не обратились за медицинской помощью на дому без посещения медорганизаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья.

Ранее московские суды оштрафовали десятки человек на 15 тыс. рублей по протоколам, составленным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП, за нарушение режима самоизоляции - выход на улицу без крайней необходимости в нарушение указа мэра Москвы.

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