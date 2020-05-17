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МЧС провело дезинфекцию 20,9 тыс. зданий транспортной инфраструктуры и 4,1 тыс. км дорог

Также продезинфицировано около 1 617 лечебных учреждений и 864 образовательных учреждения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию около 20,9 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

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"Обработано около 20,9 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью около 3,5 млн кв. м, а также более 42,1 тыс. единиц техники, в том числе МЧС России - более 28,5 тыс., и более 4,1 тыс. км дорог", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, продезинфицировано около 1 617 лечебных учреждений общей площадью около 1,5 млн кв. м и 864 образовательных учреждения общей площадью около 1,6 млн кв. м. Также специальная санитарная обработка проведена на около 5 тыс. объектов соцобслуживания общей площадью около 2,8 млн кв. м.

В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. "Обработано порядка 27,1 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 21,5 млн кв. м" ,- добавили в пресс-службе.

Так, специалисты МЧС в Екатеринбурге повторно продезинфицировали около 30 тыс. кв. м территории шести медицинских учреждений, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом, а также около 20 тыс. кв. м остановок общественного транспорта. Сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области провели комплекусную дезобработка зданий и помещений в следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области.

В пятницу сотрудники МЧС России провели повторную дезинфекцию Курского вокзала в Москве. В течение нескольких недель пройдет также дезинфекция других вокзальных комплексов столицы. Ранее подразделения МЧС уже проводили санитарную обработку всех девяти железнодорожных московских вокзалов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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