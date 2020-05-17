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Аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет ниже нормы на 3-4 градуса
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая аномально холодная погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов до пятницы включительно. "Как-то не видно совершенно, что погода изменится [в ближайшие дни]", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 14-16 градусов тепла, в понедельник - 12-14, во вторник - 13-15 градусов, в среду и четверг - 11-16 градусов тепла, в пятницу - 12-17 градусов.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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