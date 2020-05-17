В Якутии провели более 1500 наблюдений вахтовиков Чаяндинского месторождения

ТАСС, 17 мая. Медики аэромобильного госпиталя, развернутого силами МЧС России вблизи Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где объявлен карантин из-за очага распространения коронавируса, провели более 1500 динамических наблюдений и порядка 1000 скрининговых осмотров вахтовиков. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В госпитале оказывается помощь рабочим предприятия без транспортировки в другие лечебные учреждения. Медицинским персоналом уже проведено свыше 1500 динамических наблюдений и порядка 1000 скрининговых осмотров работников. Госпиталь интегрирован в региональную систему здравоохранения, и при необходимости его ресурсы могут быть расширены", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что для проведения противоэпидемических мероприятий задействовано около 30 специалистов МЧС России, в том числе восемь - Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, а также десять медицинских работников Минздрава Якутии. В госпитале распланировано зонирование, организованы санпропускники, отдельные входы для персонала и пациентов, подготовлены к работе четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мобильная клинико-диагностическая лаборатория, помещения для компьютерного томографа и рентген лаборатории.

На территории Чаяндинского месторождения расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. 17 апреля там объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус. На данный момент Роспотребнадзор подтвердил 43 случая заражения коронавирусной инфекцией на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Борт ИЛ-76 МЧС России 1 мая доставил на Чаяндинское месторождение группировку врачей и необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя с целью локализации распространения коронавируса.