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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутской области за сутки выявили более 50 новых случаев заражения вахтовиков

Сейчас в регионе более 140 рабочих с коронавирусом

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтвердилось у 52 вахтовиков в Иркутской области. Большая часть из них - в городе Усть-Куте, где ранее выявили очаг распространения инфекции среди сотрудников подрядной организации, работающих на объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК). Также среди инфицированных есть работники золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального правительства.

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"52 вахтовика, зараженных коронавирусом, выявлены за сутки в Иркутской области. Большая часть [из них] - в Усть-Куте, также есть случаи в Бодайбинском районе", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, о заражении вахтовиков Иркутской нефтяной компании, одного из крупных частных производителей углеводородного сырья в России, стало известно 13 мая, когда подтвердились первые 23 случая инфицирования. В пресс-службе ИНК ТАСС сообщили, что компания продолжает работу в штатном режиме. Позднее еще один очаг заражения вахтовиков выявлен на горно-обогатительном комбинате на Вернинском золоторудном месторождении.

По данным регионального оперативного штаба, всего на утро воскресенья в Иркутской области выявлен 141 вахтовик с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 601 случай заражения, 75 случаев выявлены за последние сутки, 142 пациента выздоровели, шестеро умерли.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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