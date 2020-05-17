Собянин: тест на антитела к коронавирусу через 2-3 недели смогут сдать все желающие

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале " Россия-1 ".

"После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель. Но тем не менее мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать", - сказал он.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней.

Метод тестирования позволяет выявить три категории людей: бессимптомных носителей, пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни, у которых с момента заражения прошло уже две недели, а также тех, кто уже переболел. Ранее Собянин сообщал, что полученные в ходе исследования данные станут основанием для принятия взвешенных решений в части продления или снятия ограничительных мер.