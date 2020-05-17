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Пандемия коронавируса нового типа

Попова отнесла возможность отдыха на курортах России в этом сезоне к "разряду надежд"

Глава Роспотребнадзора заявила, что необходимо посмотреть на ситуацию в ближайшие две недели

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Возможность открытия туристического сезона на российских курортах пока лишь надежда, нужно смотреть на эпидемическую ситуацию в ближайшие две недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был размещен в воскресенье в Instagram ведущего Павла Зарубина.

"Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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