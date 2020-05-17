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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 27 тыс.

За последние сутки еще 1 458 человек выздоровели
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 1 458 и превысило 27 тыс. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490", - сказала Ракова.

Она напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

По данным на 16 мая, в Москве зафиксировано 138 969 случаев коронавируса.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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