ВКС России совершат четыре рейса для возвращения военных РФ из Сербии

БЕЛГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России в воскресенье совершат четыре авиарейса для возвращения из Сербии российских военных специалистов, помогавших бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 мая с.г. планируется совершить четыре самолеторейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, вторая колонна с военнослужащими и спецтехникой сводного отряда Минобороны России вышла на марш из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром Батайница. Первый из четырех самолетов с российскими военнослужащими, помогавшими бороться с пандемией коронавирусной инфекции, вылетел из Сербии в Россию.

"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - сообщили в ведомстве.

Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.