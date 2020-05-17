В Северной Осетии пациентов с COVID-19 из дальнего района доставляют в больницы вертолетом

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Пациентов с коронавирусом из самого отдаленного Моздокского района в Северной Осетии доставляют в больницы вертолетом санитарной авиации. Об этом сообщил главврач Моздокской центральной районной больницы Азамат Бузоев на совещании с главой республики Вячеславом Битаровым.

"В Моздокском районе для транспортировки больных в республиканские лечебные учреждения при необходимости используется вертолет санитарной авиации. Как сообщил главный врач Моздокской центральной районной больницы Азамат Бузоев, ежедневно борт выполняет 3-5 вылетов", - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Также санитарным транспортом будут доставляться пациенты легкой и средней степени тяжести Пригородного района в пункты забора крови, которые будут развернуты в правобережной и левобережной частях района. Это необходимо для эффективной и оперативной диагностики.

По словам министра здравоохранения Тамерлана Гогичаева, для эффективного лечения новой коронавирусной инфекции двое сотрудников станции переливания крови на следующей неделе отправятся в Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр в Ставропольском крае на обучение по заготовке плазмы реконвалесцентов (плазмотерапия).

Глава республики отметил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке особенно важно уделить внимание людям пожилого возраста. Битаров еще раз напомнил участникам совещания, что все граждане, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением, должны бесплатно обеспечиваться лекарственными препаратами.

По данным на 08:00 17 мая, в республике зафиксировано 2 165 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 - в больницах, 1 041 выздоровели, 15 скончались. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 671 человек.