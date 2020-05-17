Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 709 человек, второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. В настоящее время в РФ выявлено 281 752 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 3,6% против 3,5% днем ранее.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 3 855, до 142 824. Суточный рост составил 2,8% против 2,6% днем ранее, следует из подсчетов ТАСС. В субботу в штабе сообщили о 3 505 инфицированных - тогда количество выявленных за сутки случаев впервые с начала мая оказалось меньше 4 000 и стало самым низким с 30 апреля.

Также новые 907 случаев выявлены в Московской области, 451 - в Санкт-Петербурге, 281 - в Нижегородской области, 160 - в Свердловской, 121 - в Саратовской, 118 - в Ханты-Мансийском АО, 115 - в Ростовской области, 114 - в Красноярском крае, 101 - в Ульяновской области.

Симптомов нет у 4116 (42,4%) выявленных за сутки пациентов с коронавирусом.

Число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. человек в 51 регионе. Согласно данным штаба, за сутки число инфицированных в Пермском крае выросло на 51, до 1024, в Астраханской области - на 45, до 1029, в Кировской области - на 34, до 1001.

Выздоровевшие пациенты

Количество выздоровевших пациентов возросло до 67 373, за сутки выписали еще 4 207 человек.

По подсчетам ТАСС, число вылечившихся увеличилось на 6,7%. В субботу рост составил 8,5%, выписались 4 940 пациентов.

Так, за последние сутки выписаны 1 458 человек в Москве, 545 - в Мурманской области, 364 - в Московской области, 135 - в Дагестане, 122 - в Краснодарском крае.

Число летальных исходов увеличилось до 2 631. За сутки умерли 94 человека против 119 днем ранее. В Москве зафиксирован 71 летальный исход, шесть - в Московской области, пять - в Санкт-Петербурге, три - в Ростовской области, два - в Дагестане. По одному человеку умерли в Липецкой, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, Краснодарском и Забайкальском краях, Ханты-Мансийском АО.