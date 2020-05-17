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Аксенов допустил открытие гостиниц и санаториев для крымчан после 15 июня

Глава региона отметил, что возобновление работы курортной инфраструктуры будет зависеть от эпидемической обстановки

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Ограничения на работу санаториев, гостиниц и другой курортной инфраструктуры Крыма для приема отдыхающих с территории республики могут быть сняты после 15 июня, если позволит эпидемическая обстановка, заявил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

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"Мы договорились с правительством Российской Федерации, до 1 июня вырабатываем план действий по работе санаторно-курортной сферы. Думаю, что какие-то решения найдем. Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения], я пока по другим субъектам ничего сказать не могу", - сказал Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская также допустила проведение курортного сезона во второй половине лета - начале осени. "От того, насколько четко будут отработаны все механизмы в мае - июне, можно будет говорить о каких-то движениях в плане проведения курортного сезона, может быть, в августе - сентябре", - сказала она.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.

В Крыму зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 27 - из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 205 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период - 104 человека. Умерли 6.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня. 11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения.

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