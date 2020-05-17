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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Более 150 туристов из России ожидают на Филиппинах вывозных рейсов на родину

Основная часть туристов находится на островах Лусон и Себу

БАНГКОК, 17 мая. /ТАСС/. Свыше 150 российских туристов внесли свои имена в списки лиц, желающих вернуться домой вывозными рейсами с Филиппин. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в республике Наталья Линовицкая.

"В списках на вывозные рейсы в Россию с Филиппин зарегистрировано 153 человека, основная часть из них - туристы, которые находятся на островах Лусон и Себу, - отметила она. - Среди них есть беременные женщины, дети и пенсионеры". "Посольство ежедневно направляет в Москву актуализированную информацию по количеству соотечественников", - добавила Линовицкая.

В диппредставительстве напомнили, что "решение о направлении вывозного или стыковочного рейса, запрашиваемого посольством, принимается в Москве оперштабом по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции".

30 января на Филиппинах выявили первый случай заражения коронавирусом. 1 февраля республика стала первой территорией за пределами Китая, где была зарегистрирована смерть из-за новой инфекции. 31 марта и 12 апреля были отмечены самые крупные суточные приросты числа заболевших и умерших (537 и 50 соответственно). К настоящему времени общее число заразившихся коронавирусом на Филиппинах превысило 12,3 тыс., вылечились более 2,5 тыс. пациентов, умерли 817 человек.

Теги
ФилиппиныРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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