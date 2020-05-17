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Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате

Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате. Об этом в воскресенье заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Смотрите, как ситуация складывается, исходя из текущей, в данный конкретный момент - да, именно таким образом нацелены все вузы. Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональные, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются. Но мы настраиваемся и готовы не то, что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все дистанционно", - сказал он.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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