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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек

Общее количество летальных исходов достигло 27 650

МАДРИД, 17 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 87 человек умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.

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Впервые за два месяца данный показатель опустился ниже 100. 16 мая было объявлено о 102 умерших. Антирекорд по смертности зарегистрировали в Испании 1 апреля: тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 650. За день был выявлен 421 новый заболевший, общее число инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 231 350. Выздоровели 149 576 пациентов, этот показатель за день вырос на 2 719.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

С 11 мая половина населения королевства перешла на новую фазу ослабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи. Тем не менее пока к такому ослаблению оказались не готовы, в частности, ни Мадрид, ни Барселона.

В новость были внесены изменения (12:34 мск) - меняется источник информации, приводятся уточненные данные о числе инфицированных, добавлены сведения о выздоровевших.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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