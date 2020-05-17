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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Астраханской области опроверг фейки о поборах в организациях для помощи медикам

В пресс-службе Минздрава уточнили, что сотрудники органов власти региона выразили желание перечислить свой однодневный заработок на поддержку медиков, работающих в сложных условиях

АСТРАХАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Астраханской области опровергло информацию, появившуюся в интернете, о том, что ведомство просит министерства, агентства и бюджетные организации региона перечислить на счет подведомственных учреждений средства на федеральные доплаты медикам, сообщает пресс-служба областного Минздрава в воскресенье.

Ранее в сети появились фотографии документа с подписью исполняющей обязанности министра здравоохранения Астраханской области Светланы Смирновой, где ведомство, обращаясь в министерства, службы и агентства региона, "просит рассмотреть вопрос о возможности оказания финансовой помощи медицинским организациям, работающим в режиме повышенной готовности в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19".

"Министерство здравоохранения сообщает, что распространяемая в сети интернет информация о сборе средств на федеральные доплаты за счет сотрудников министерств и ведомств Астраханской области является фейком. Использование этого письма для дезинформации населения и медицинских работников является примером распространения заведомо ложной информации. Министерством будет направлено соответствующее сообщение в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе Минздрава Астраханской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудники органов власти региона выразили желание перечислить свой однодневный заработок на поддержку медиков, работающих в сложных условиях.

"Чтобы обеспечить правомерность, прозрачность и адресность таких перечислений, министерство здравоохранения [региона] направило в органы власти Астраханской области информационное письмо, разъясняющее, в какие учреждения здравоохранения наиболее целесообразно перечислять финансовую помощь", - добавили в министерстве здравоохранения региона.

По информации администрации губернатора Астраханской области, все медики, которым полагаются федеральные доплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, получили стимулирующие выплаты 14 мая. Еще 900 медработникам, которые не вошли в списки получателей федеральных доплат, выплатили более 9 млн рублей из регионального бюджета. Доплату получили лаборанты, работники первичного медицинского звена и патологоанатомы.

О коронавирусе

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1 065 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии выздоровел 361 человек, семь пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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