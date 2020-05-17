Минобрнауки рекомендует вузам предоставлять максимальные рассрочки на оплату обучения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Большинство российских вузов в связи со сложившейся ситуацией в стране поддержали решение не повышать стоимость обучения в следующем году и оставить ее на уровне 2019 года. Об этом сообщил в воскресенье министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" .

"По стоимости обучения на следующий год. С учетом всех обстоятельств наиболее оптимальное решение, которое поддержало большинство абсолютно университетов, мы обсуждали его с президиумом Российского союза ректоров, и такое решение коллегиальное приняли университеты, о сохранении стоимости обучения на уровне 2019 года, о неиндексации стоимости обучения", - сказал он.

Кроме того, вузам рекомендуется по возможности предоставлять студентам максимальные рассрочки на оплату обучения. "Вузовское сообщество сплотилось. В этот непростой период мы видим, что вузы много сами регулируют и определяют, принимая решения коллективно", - добавил министр.

Фальков уточнил, что определенные принципы установки цены за обучение будет определять министерство, вуз не сможет выставить произвольную стоимость.

13 мая Фальков сообщил, что Министерство науки и высшего образования рекомендовало университетам не поднимать стоимость на обучение выше уровня 2019 года. По его словам, это наиболее рациональное решение, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса.

Помощь безработным студентам

Российские вузы помогли найти работу по программе трудоустройства студентов более 15 тыс. учащихся, которые остались без подработки из-за пандемии, сообщил Валерий Фальков.

"Сегодня 149 вузов, подведомственных министерству науки и высшего образования, уже участвуют в этой программе, трудоустроено больше 15 тыс. человек", - сказал он.

В апреле более 100 российских вузов создали рабочие места для студентов в рамках инициированной Минобрнауки программы по трудоустройству в условиях пандемии коронавируса. По словам главы Минобрнауки, программа позволит снять социальное напряжение и компенсировать доходы, которые студенты потеряли.