Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ", - сказала Решетникова, отвечая на соответствующий вопрос.

Она также сообщила, что уровень сложности всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, меняться не будет.

"Это будут ровно те материалы. Нет, облегчения никакого не планируется", - сказала Решетникова, отвечая на соответствующий вопрос.

Она напомнила, что эти проверочные работы были задуманы в том числе "в помощь учителю", а их задания базируются на программе всего учебного года, который подошел к концу. По ее словам, важно понять, насколько переведенный в следующий класс школьник освоил пройденные материалы. "Тогда уже можно будет гибко перенастраивать свою программу", - добавила Решетникова.

Ранее Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы для учащихся на начало следующего учебного года. В свою очередь в Рособрнадзоре сообщили о планах в ближайшие годы перевести все ВПР в формат компьютерной сдачи.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.