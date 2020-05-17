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Всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля

В некоторых регионах возможно проведение полноценных выпускных вечеров, если позволит эпидемическая ситуация, сообщили в Минобрнауки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Всероссийский выпускной планируется провести в режиме онлайн в первой декаде июля. Однако в некоторых регионах возможно проведение полноценных выпускных вечеров, если позволит эпидемическая ситуация, сообщил в воскресенье министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы с такой инициативой министерства вышли и совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией "Россия - страна возможностей" планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной [онлайн]. Мы исходим из того, что <...> в основной своей части он будет онлайн. Но если ситуация будет более благоприятная в отдельных субъектах, то у нас будет такой смешанный формат, где-то будет возможность провести его нормально", - сказал он.

Сценарий проведения выпускного в таком формате уже прорабатывается, он может быть представлен общественности уже в ближайшие две-три недели, добавил Фальков. Он также отметил, что проведение выпускного очень важно, в частности в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, чтобы показать студенческую солидарность и в целом повысить настроение общества.

"Мы с вами последние месяцы в очень непростых условиях живем. Студенты, мы делаем замеры настроения, одна из главных потребностей, на что они указывают, - личное общение. Представьте выпускные курсы, они по существу давно уже друг друга не видели, им надо будет сдать сейчас государственные экзамены и защитить дипломные работу, ну конечно, они хотели бы, чтобы окончание вуза не прошло незамеченным. Потому что это большое событие, это большая веха в жизни и всегда это по-особому отмечается", - заключил глава министерства.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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