В Новгородской области борющиеся с COVID-19 медики получат региональные доплаты

ТАСС, 17 мая. Все медики, задействованные в борьбе с коронавирусом в Новгородской области, получат федеральные выплаты вне зависимости от времени, проведенного с больными. Помимо федеральных выплат, медики и весь персонал, так или иначе задействованный в работе с зараженными новой инфекцией, получат доплаты из регионального бюджета, заявил в воскресенье губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Президент РФ поручил до 15 мая 2020 года произвести дополнительные выплаты специалистам, которые работают непосредственно с больными с коронавирусной инфекцией. В четверг Следственное управление СК РФ по Новгородской области начало доследственную проверку по обращению медиков из Старой Руссы о том, что они не могут получить положенные выплаты. В субботу о начале проверки полноты произведенных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом на территории региона, сообщила прокуратура области.

"У нас появилась возможность заплатить всем тем, кто работает у нас в ЦДКБ, работает в инфекционной больнице, сталкивался с "ковидом" в наших районных и межрайонных больницах, водителям скорой помощи, врачам скорой помощи деньги не за фактически отработанное время, а за риск работы с "ковидными" больными - то есть не рассчитывать эти деньги посменно и по суммам, что мы, безусловно, в ближайшее время и сделаем", - сказал Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в регионе учтут и разницу во времени, которое медики работали с максимальным риском заражения новой инфекцией, и установят для них дополнительные региональные выплаты. "Они будут учитываться по фактически отработанному времени. Это значит, что человек, который работал весь месяц [с зараженными коронавирусом], получит и президентскую выплату за риск, и дополнительные средства в том же объеме за свою работу каждый день в тяжелых и особых условиях", - пояснил он.

Кроме того, по словам Никитина, в области выделят деньги на выплаты персоналу, который не относится напрямую к медработникам, но задействован в обеспечении работы лечебных учреждений, борющихся с коронавирусом. "Таким людям мы сделаем региональную доплату за риск", - сказал он, уточнив, что сумма таких доплат составит 10 тыс. рублей. Региональные доплаты за риск также будут установлены для фельдшеров, водителей и персонала машин неотложной помощи, участковым терапевтам, добавил губернатор, подчеркнув, что взял на личный контроль ситуацию по борьбе с коронавирусом, в том числе в части дополнительных выплат.

Правительство РФ утвердило новые правила предоставления федеральных выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Они будут рассчитываться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы. Правительство также утвердило распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам субъектов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.