Уровень Камы в Соликамске за сутки повысился на 10 см

ПЕРМЬ, 17 мая. /ТАСС/. Уровень реки Кама в городе Соликамске Пермского края, где действует режим повышенной готовности из-за паводка, за сутки повысился на 10 см. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в министерстве территориальной безопасности края.

"В Соликамске продолжает действовать режим повышенной готовности. За сутки динамика повышения уровня паводковых вод в реке Кама составила 10 см, в реке Усолка - плюс 8 см", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сохраняется динамика повышения паводковых вод в Соликамском районе. Ситуация стабилизировалась в Чердынском, Красновишерском и Пермском районе, понижение паводковых вод зафиксировано в Гайнском, Чусовском и городском образовании Березники. "В Чусовом на реке Усьва и в Березниках на реке Яйва приусадебные участки освобождены от воды", - уточнила собеседница агентства.

Она также сказала, что на контроле краевых властей остается ситуация, связанная с неблагоприятным прохождением половодья, в пяти муниципальных районах и городских округах. По информации министерства, на сегодняшний день в пункте временного размещения, который организован в лагере "Лесная сказка", находятся 18 человек. Еще 38 человек эвакуированы и проживают у родственников.

По прогнозу ГУ МЧС по Пермскому краю, 17 мая в регионе ожидается прохладная погода, воздух днем прогреется до 12-15 градусов тепла, местами возможны кратковременные небольшие дожди. Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что опасное гидрологическое явление в ближайшие сутки сохранится.