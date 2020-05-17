Первый из четырех вылетевших из Сербии Ил-76 с военными РФ прибыл в Россию

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Первый из четырех вылетевших из Белграда в Россию самолет Ил-76 с российскими военными специалистами, помогавшими в Сербии бороться с коронавирусом, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", - сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что у всех прибывших военнослужащих измеряют температуру, военные проходят "обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия".

Как ранее сообщили в Минобороны, всего в воскресенье из Белграда рейсы совершат четыре транспортных самолета ВКС России. На борту транспортников в Россию должны вернуться около 20 военнослужащих и пять единиц специальной техники.

Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и военную технику.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.