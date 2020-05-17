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Исследование: онлайн-продажи одежды выросли в мае в 4,5 раза

Аналитики отмечают, что "самые позитивно настроенные пользовательницы" покупают купальники - продажи женских моделей выросли на 90%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Онлайн-продажи одежды выросли в мае в 4,5 раза на фоне теплой погоды и надежд на скорое ослабление режима самоизоляции, введенного в РФ из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, проанализировавшей около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

"Установившаяся во многих регионах России теплая погода активизировала продажи летней одежды на Ozon - интернет-пользователи интересуются новыми коллекциями, надеясь на смягчение режима самоизоляции летом (в ряде регионов уже начали постепенно снимать ограничительные меры). В первой половине мая продажи одежды на Ozon выросли в 4,5 раза год к году, причем темпы роста продаж мужской одежды в мае превышают темпы роста женской", - отмечают аналитики.

Чаще всего россияне покупают футболки - их продажи в мае выросли на 709% относительно аналогичного периода прошлого года, чаще всего выбирают модели из легких дышащих тканей и ярких цветов. Продажи шорт выросли на 612%, а платьев - на 234%, сандалий - на 122% относительно аналогичного периода прошлого года.

"Самые позитивно настроенные пользовательницы даже покупают купальники - продажи женских моделей выросли на 90% год к году. Напомним, недавно Ozon Travel в своем исследовании выяснил, что 85% респондентов надеются совершить поездки в этом году (10% уже в августе) и в первую очередь хотели бы отправиться на море", - отмечают аналитики.

Россияне обновляют гардероб не только себе, но и детям, продажи детской одежды в мае выросли на 359%. Для девочек чаще всего выбирают легкие платья, куртки-ветровки, удобные шорты и леггинсы, а для мальчиков - толстовки, футболки с принтами и шорты. Продажи спортивной одежды в мае выросли на Ozon на 581% относительно мая прошлого года. Спортивная обувь также пользуется популярностью - продажи выросли на 242%.

В Москве, как и во многих регионах страны, продолжается строгий режим самоизоляции, поэтому пользователи покупают комфортную домашнюю одежду - в мае ее продажи выросли на Ozon в 7 раз, а чаще всего пользователи выбирают пижамы, халаты и домашние комплекты, а также домашнюю обувь - продажи в мае выросли на 508% год к году.

По данным крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформы ОФД", продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%. Такую же оценку падения продаж одежды в апреле приводит и InfoLine.

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