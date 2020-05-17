БДТ в Петербурге запустил всероссийскую онлайн-эстафету в поддержку врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова объявил о старте всероссийской онлайн-эстафеты по сбору средств в помощь врачам, борющимся с COVID-19. Ее открыл в воскресенье виртуальный марафон с участием артистов БДТ в поддержку НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

"В течение всего дня на канале БДТdigital артисты Большого драматического театра Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Георгий Штиль, Нина Усатова, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Елена Попова, Марина Игнатова, Дмитрий Воробьев, Варвара Павлова, Алена Кучкова, Юлия Марченко, Геннадий Блинов, Ольга Ванькова, Александра Магелатова и многие другие будут читать документальные тексты, написанные медицинскими работниками (реаниматологами, терапевтами, хирургами, медсестрами) - людьми, которые прямо сейчас находятся в эпицентре борьбы с COVID-19. Собранные в результате акции деньги пойдут на помощь конкретной больнице в Петербурге. БДТ помогает НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе", - рассказали в пресс-службе.

В театре рассчитывают, что благотворительный марафон БДТ, журнала "Театр" и проекта "Что делать" продолжат в рамках эстафеты другие театральные коллективы России. "Свидетельства врачей могут и должны быть услышаны всеми из уст артистов других театров страны. Каждый театр и/или артист может выбрать одно или несколько медицинских учреждений, находящихся в "красной зоне" и нуждающихся в поддержке", - говорится в сообщении театра.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Туда поступают пострадавшие со всей Ленинградской области.

Фонд "Не напрасно" создал движение "Что делать", под эгидой которого объединился с фондами AdVita, фондами "Живой", "Правмир" и "Лавка радостей". Это позволяет организациям работать совместно и эффективно распределять ресурсы и заявки от больниц. Объединение поддержало уже 91 больницу на сумму около 78 млн рублей.