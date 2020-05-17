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Янтарный комбинат передал в военный музей янтарные панно с изображениями российских гербов

Их передачу приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню Балтийского флота, который отмечается 18 мая, и 75 годовщине Дома офицеров Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, контролируется Ростехом) передал музею 11 гвардейской армии в Калининграде три янтарных панно с изображениями гербов России, Министерства обороны и Военно-морского флота РФ. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

"Представители "Калининградского янтарного комбината" передали в дар музею 11 общевойсковой армии, расположенному в Доме офицеров Балтийского флота [в Калининграде], три янтарных панно с изображением гербов Российской Федерации, Министерства обороны и Военно-морского флота России. Уникальные гербы были изготовлены сотрудниками крупнейшего в мире предприятия по добыче и обработке солнечного камня. Янтарные гербы будут размещены в геральдическом зале музея", - говорится в сообщении.

Гербы изготовлены из янтаря и размещены на панно с покрытием из красного бархата размерами примерно 50 на 40 см. Их передача военному музею была приурочена сразу к трем датам - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню Балтийского флота, который отмечается 18 мая, и 75 годовщине Дома офицеров Балтийского флота, уточнили ТАСС в пресс-службе комбината.

Калининградский янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2018 году комбинат добыл рекордные 500 тонн янтаря, превысив показатель 2017 года (453 тонны) более чем на 10%. По итогам 2019 года комбинатом добыто свыше 450 тонн минерала. Комбинат на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Балтийским флотом и шефствует над экипажем флагмана флота эскадренного миноносца "Настойчивый".

Теги
РоссияКалининградская область
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