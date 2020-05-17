Департамент природопользования Москвы советует не подкармливать уток в теплое время года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Жителям Москвы не следует подкармливать городских уток весной и летом, это может повлечь их стремительное размножение и возникновение эпидемий. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"При встрече уток или других диких птиц на улице или на природных территориях стоит помнить, что они не нуждаются в подкормке. В весенне-летний период дикие животные в естественной среде способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что подкормка может стать причиной стремительного размножения этих птиц, что чревато возникновением эпидемий среди животных и людей. Помимо этого, отметили в ведомстве, из-за подкормки утки могут неправильно оценить территорию - она может показаться им подходящей для строительства гнезда, но впоследствии там может оказаться недостаточно беспозвоночных, необходимых для выкармливания потомства.

"Это плохо и для слетков - птенцов, которые вылетели из гнезда и учатся добывать корм самостоятельно. Привыкая к доступному корму в кормушке и не приобретая навыков добычи его в природе, такие птицы в будущем, скорее всего, погибнут", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в природе еда более сбалансирована, чем корм, который обычно предлагают люди, поэтому чрезмерное его употребление может негативно отразиться на здоровье пернатых.