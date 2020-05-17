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Пандемия коронавируса нового типа

Британские ученые выяснили, какие факторы влияют на риск заражения коронавирусом

Исследователи учитывали такие факторы, как бедность, плотность населения, этническое происхождение и хроническое заболевание почек

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Социально-демографические факторы серьезно влияют на риск заражения коронавирусом и должны учитываться медиками при выработке профилактических мер. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета (Великобритания), проанализировав электронный банк данных врачей общей практики по заболеваемости коронавирусом с 28 января по 4 апреля 2020 года. Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске медицинского журнала The Lancet Infectious Diseases.

Красноречивые цифры

Учеными учитывались такие факторы, как бедность, плотность населения, этническое происхождение и хроническое заболевание почек. Были проанализированы данные 3 802 человек, из которых у 587 человек было подтверждено заражение коронавирусом. Самый большой риск заражения был выявлен среди людей в возрасте от 40 до 64 лет - 18,5 %, самый незначительный - у детей в возрасте до 17 лет - 4,6 %. Вирусопозитивных среди мужчин оказалось 18,4%, среди женщин - 13,3 %.

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Исследователи отмечают существенную разницу между числом заразившихся в благополучных районах проживания с жителями бедных, зачастую с высокой безработицей кварталах. Так, процент инфицирования среди бедных составил 29,5%, а в более благополучных кварталах - 7,7%. В сельской местности заразившихся оказалось почти в пять раз меньше, чем в городе - 5,6% против 26,2% соответственно.

Среди чернокожего населения уровень заболеваемости коронавирусом составил 62,1%, среди их белых сограждан - 15,5%.

Особенно подвержены заражению коронавирусом оказались люди с заболеваниями почек, отмечается в докладе. Среди них заболели 32,9 % обследованных. Среди страдающих ожирением позитивную реакцию показали 20,9% пациентов, в то время как у людей с нормальным весом этот показатель составил 13,2%.

Оценка социального окружения - одна из главных задач эпидемиологов

"В то время, как находящиеся под наблюдением и обеспеченные надлежащим лечением в стационарах больные коронавирусом могут рассчитывать на всеобъемлющую помощь медиков, люди из их социального окружения, с которыми больные контактировали в период заражения, остаются без внимания медиков", - отмечает руководитель исследовательского проекта профессор Оксфордского университета Симон де Лузиньян (Simon de Lusignan).

Он убежден в том, что пожилые, а также люди, живущие в социально неблагополучных районах, страдающие от ожирения, болезней почек, сердечных заболеваний и контактирующие с заболевшими коронавирусом, должны быть в центре внимания медиков, поскольку именно эта категория наиболее подвержена риску заражения вирусом COVID-19. Но пока эта группа остается в "серой" зоне медиков, констатирует исследователь.

Среди других факторов, которые, по мнению профессора, необходимо учесть эпидемиологам, - наличие работы, ее особенности, уровень образования, доходов, доступность медицинской помощи, принадлежность к той или иной этнической группе.

Знания о коронавирусе углубляются

"С каждым днем мы узнаем об этом опасном возбудителе все больше и больше, - отмечает д-р Гайатри Амирталингам (Gayatri Amirthalingam), соавтор проекта, сотрудник департамента общественного здравоохранения графства Оксфорд. - Анализ распространенности вируса в зависимости от социального окружения больных очень важен".

Комментируя результаты работы, д-р Рейчел Джордан (Rachel Jordan) из Бирмингемского университета (Великобритания) отмечает: "Очевидно то, что механизм распространения заболевания коронавирусом имеет под собой четкие социально-экономические корни, в основе которых - материальное неравенство и различные условия жизни".

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