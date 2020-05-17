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Пандемия коронавируса нового типа
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МГУ переносит военные сборы студентов в 2020 году из-за коронавируса

Новые даты обсуждается с Минобороны, сообщили в вузе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова принял решение перенести военные сборы, которые должны были состояться летом. Новые даты обсуждаются с Министерством обороны России, заявили ТАСС в пресс-службе МГУ.

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"Сроки военных сборов в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией будут перенесены на более поздний период. Новые сроки сборов в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России. Информация обо всех изменениях оперативно сообщается руководителям структурных подразделений МГУ и обучающимся", - сообщили в пресс-службе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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