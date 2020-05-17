СК начал проверку после жалобы белгородских врачей на невыплаты денежных компенсаций

ТАСС, 17 мая. Алексеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Белгородской области проводит доследственную проверку после того, как врачи скорой помощи пожаловались президенту РФ на невыплату денег за работу с больными с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального следственного управления.

В пятницу президент России Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то". В субботу в СК РФ сообщили о том, что следователи проверяют факты невыплат денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, более, чем в 10 регионах.

"Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как уточняется, проверка началась после мониторинга интернета, где было выявлено обращение врачей скорой помощи Алексеевского городского округа к президенту России. По словам медиков, не все получили обещанные выплаты за работу с больными с коронавирусом, а региональное правительство ситуацию не исправило.

"В рамках доследственной проверки будут оценены доводы о неполучении денежных средств в полном объеме, порядке их начисления, опрашивается медицинский персонал и должностные лица, ответственные за производство выплат. Также в ходе проверки следствие примет исчерпывающие меры по погашению задолженности", - сообщили в следственном управлении.

Всего в Белгородской области выявлено 1222 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 361 человек выздоровел, отмечено 9 летальных исходов.

Проверка в Смоленской области

Проверка информации о нарушениях при начислении стимулирующих выплат медикам также проводится и в Смоленске. Как сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по Смоленской области, "16 мая в сети Интернет появилось обращение от персонала инфекционного отделения госпиталя №2 КБ №1 города Смоленска". "Медперсонал пожаловался на невыплату им в полном объеме заработной платы за апрель текущего года", - говорится на сайте ведомства.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат").

В Смоленской области коронавирусом заразились 1190 человек, от инфекции умерли 11 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умерли 2 631. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (15:41 мск) - добавлен комментарий про проверки в Смоленской области.