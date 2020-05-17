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Самарские медики, не получившие федеральных выплат, не выезжали к больным с коронавирусом

Региональную доплату по распоряжению губернатора получат все сотрудники скорой в области, вне зависимости от того, возили ли они пациентов с коронавирусом, отметили в пресс-службе губернатора региона

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи в Самарской области, которые ранее пожаловались на отсутствие федеральных надбавок, не обслуживали пациентов с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Дмитрия Азарова.

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Ранее работники скорой помощи Нефтегорского района высказывались в соцсетях, что в их расчетных листах не указывались причитающиеся доплаты. По этому факту проводится проверка в прокуратуре региона.

"По ситуации с сотрудниками скорой помощи в Нефтегорском районе, которые заявили, что не получили доплат за апрель, на штабе разбирали эту ситуацию. Действительно, в апреле скорая помощь Нефтегорского и Алексеевского районов не перевезла ни одного больного COVID-19, поэтому нет оснований для начисления федеральной доплаты", - отметили в пресс-службе.

При этом региональную доплату по распоряжению губернатора получат все сотрудники скорой в регионе, вне зависимости от того, возили ли они пациентов с коронавирусом.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, глава региона подробно разобрал эту ситуацию и пригласил представителей коллективов к проверке данных по больным. "Это сделано для того, чтобы не было недопонимания, и все были уверены в том, что выплаты начисляются верно. Информация о больных коронавирусом фиксируется на всех этапах, в том числе направляется и в федеральные ведомства. Проверить, возили ли медики пациентов с коронавирусом или нет, не составляет труда", - сказала собеседница агентства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умерли 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСамарская область
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