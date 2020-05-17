В Пермском крае прокуратура выявила нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам

ПЕРМЬ, 17 мая. /ТАСС/. Медучреждения Пермского края применяли неверный порядок расчета при начислении стимулирующих выплат сотрудникам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Генеральной прокуратуры России.

"В ходе надзорных мероприятий выявлено, что медучреждениями региона применялся неверный порядок расчета стимулирующих выплат. В частности, врачам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Городская клиническая больница №7" стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме. Аналогичные нарушения выявлены еще в трех учреждениях Пермского края", - отмечается в сообщении.

Министру здравоохранения региона внесено представление с требованием незамедлительно провести все необходимые доначисления.

Прокуратура также проверяет информацию, размещенную в интернете, о возможных нарушениях прав медицинских работников городской больницы Соликамска. По ее итогам будет дана оценка законности начисления оплаты и условий труда медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

По поручению прокурора Пермского края органами прокуратуры региона организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. Прокурорами в медицинских организациях проверяется порядок начисления указанных выплат, исследуются и анализируются платежные документы, изучается каждый конкретный случай.