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Стерильно и без очередей. Как проходит тестирование на иммунитет к коронавирусу в Москве

Наличие антител в крови выявляют методом иммуноферментного анализа
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Людмила Филоненко/. Масштабная программа тестирования горожан на иммунитет к коронавирусной инфекции была запущена в Москве 15 мая. Приглашения пройти исследование, по словам мэра столицы Сергея Собянина, каждые несколько дней будут получать до 70 тыс. человек. В числе тех, кого пригласили сдать тест, оказался корреспондент ТАСС.

Как объяснял мэр, горожан для сдачи теста выбирают случайным образом. Им приходят СМС и электронное письмо со всей необходимой информацией. Записаться на забор крови - наличие антител выявляют методом иммуноферментного анализа - можно в тот же день или в ближайшие три дня, выбрав удобное время в личном кабинете на mos.ru.

Без очередей

На двери главного входа в первый филиал городской поликлиники №62 в Чапаевском переулке висит табличка с информацией для тех, кто приходит сдать тест. Им нужно заходить через отдельный вход справа.

Ни на улице, ни внутри очередей нет. На входе каждому измеряют температуру и выдают маски и перчатки, если посетитель оказался без них. Однако работница поликлиники, измеряющая температуру, отмечает, что в основном все соблюдают масочный и перчаточный режим.

Прежде чем пройти в кабинет для сдачи анализа, нужно надеть бахилы и заполнить форму согласия. Платить за тест, как и обещали власти, не нужно. В процедурном кабинете оборудованы два пункта забора крови. Они расположены в разных концах помещения, медсестры работают в противочумных костюмах, масках, перчатках и специальных очках.

Кроме крови, у всех пришедших сдавать анализ берут мазок из носа и рта. Это необходимо для выявления коронавируса методом ПЦР.

Около 200 человек в день

Как рассказала корреспонденту ТАСС одна из медсестер, в день они берут кровь примерно у 200 человек.

"Сегодня, может, и больше будет, к полудню вот уже 70 человек прошло. Через несколько дней будем уже по 500 в день принимать", - сообщила она.

"Очередей особо нет - люди приходят в основном к тому времени, на которое записывались. У нас пять минут на человека, чтобы провести процедуру. Но если возникает очередь, следим, чтоб была дистанция", - добавила собеседница агентства.

Проявить сознательность

78-летний Александр тоже пришел на тестирование, несмотря на боязнь заразиться коронавирусом в поликлинике.

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"Люди моего возраста дисциплинированные. Раз позвали, значит надо, - объясняет он, соблюдая дистанцию в несколько метров и не снимая маску. - Тем более я сам переживаю дома, вдруг где успел заразиться. Сам измеряю температуру раз по восемь в день. Нервничаю. Я гипертоник. После температуры приходится и давление измерять, потому что за это время успеваю распереживаться. Так что лучше прийти и сдать тест, чтобы знать, здоров или нет".

42-летний Евгений сообщил, что решил проявить сознательность.

"Моих друзей тоже позвали сдать тест. Они сходили, сказали, что все очень стерильно, я решил, что тоже стоит это сделать. Тем более если столько людей без симптомов, вдруг я тоже болею. Я хоть и стараюсь даже на улице маску и перчатки не снимать, но мало ли", - поделился он.

Больше 2 тыс. тестов

Как сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, тестирование на антитела прошли уже около 2 тыс. москвичей.

Такие тесты позволяют выявить не только тех, кто уже перенес инфекцию и, возможно, получил иммунитет, но и бессимптомных носителей вируса, а также тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. А значит, обнаружить коронавирус на ранних стадиях, изолировать инфицированного и начать его лечение.

Собянин ранее подчеркивал, что результаты именно этих исследований станут основой для сохранения или смягчения ограничительных мер, введенных в Москве из-за коронавируса. По его словам, такие тесты позволит оценить как реальное число инфицированных в городе (мэр не раз говорил, что оно в разы больше числа уже выявленных пациентов), так и долю жителей, которые обладают иммунитетом к новой инфекции.

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