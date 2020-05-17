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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Дагестана сообщил, что причиной смерти медиков стал не только коронавирус

По данным министерства, у умерших врачей также были другие заболевания

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Причинами смертей более 40 врачей и других медицинских работников в Дагестане во время пандемии, стали не только коронавирусная инфекция и пневмония, но и другие болезни. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики, не уточнив конкретных диагнозов.

Ранее министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым заявил, что в республике во время борьбы с коронавирусной инфекцией умерли более 40 врачей.

"С начала пандемии в Дагестане скончались около 40 медработников, это не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в сообщении, "анализ показал, что вследствие быстрого и массового распространения COVID-инфекции среди населения, зарегистрировано немало случаев инфицирования медиков и от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий". В пресс-службе добавили, что все контактные лица, в том числе медики, были госпитализированы или взяты на карантин.

"Министерство здравоохранения Республики Дагестан выражает искренние слова соболезнования родным и близким умерших сотрудников", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Дагестана, семьям врачей и медработников, погибших при борьбе с коронавирусом будет выплачено по 2,7 млн рублей, медицинские работники, получившие вред здоровью, получат выплаты от 688 тыс. до более 2 млн рублей.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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