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Пандемия коронавируса нового типа

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая

При этом возобновляется оказание услуг в помещениях многофункциональных центров

ТАСС, 17 мая. Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Instagram глава региона Денис Паслер.

"До 31 мая в регионе сохраняем ограничительные меры. Благодаря этому нам удается держать ситуацию с распространением заболевания COVID-19 под контролем. Да, постепенно мы снимаем ограничения - но для каждой территории подход должен быть свой, с учетом конкретной ситуации по коронавирусу", - написал Паслер, уточнив, что сохраняется режим посещения магазинов, аптек, общественного транспорта только в масках и перчатках.

В пресс-службе правительства области сообщили, что с понедельника при условии соблюдения норм безопасности смогут начать работу туристические агентства. Возобновляется оказание услуг в помещениях многофункциональных центров, услуги можно будет осуществлять при условии обеспечения предварительной записи граждан, контроля наличия у работников и клиентов, находящихся в помещениях, средств индивидуальной защиты и соблюдения социального дистанцирования.

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"При этом в числе организаций, работа которых приостановлена, внесены летние кинозалы и оказание услуг в парках культуры и отдыха, на аттракционах, в ТРЦ и иных местах массового посещения. До 30 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаториях, гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Оренбургской области", - сообщили в пресс-службе.

Передвижение несовершеннолетних на улице в возрасте до 14 лет допускается только в сопровождении родителей или других законных представителей при условии обеспечения ребенка средствами индивидуальной защиты. Прибывшим в командировку людям, у которых тесты на коронавирус показали отрицательный результат, разрешено приступать к работе без соблюдения двухнедельного карантина. Приостановлено также оказание государственными учреждениями службы занятости населению услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних [от 14 до 18 лет] в свободное от учебы время. Работа музеев и библиотек также приостановлена, но смогут работать отделы абонементов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Оренбуржье, по данным ресурса, на 17 мая зарегистрировано 1 278 случаев заражения, выздоровели 602 человека, пять жителей умерли.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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