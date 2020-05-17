В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая

ТАСС, 17 мая. Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Instagram глава региона Денис Паслер.

"До 31 мая в регионе сохраняем ограничительные меры. Благодаря этому нам удается держать ситуацию с распространением заболевания COVID-19 под контролем. Да, постепенно мы снимаем ограничения - но для каждой территории подход должен быть свой, с учетом конкретной ситуации по коронавирусу", - написал Паслер, уточнив, что сохраняется режим посещения магазинов, аптек, общественного транспорта только в масках и перчатках.

В пресс-службе правительства области сообщили, что с понедельника при условии соблюдения норм безопасности смогут начать работу туристические агентства. Возобновляется оказание услуг в помещениях многофункциональных центров, услуги можно будет осуществлять при условии обеспечения предварительной записи граждан, контроля наличия у работников и клиентов, находящихся в помещениях, средств индивидуальной защиты и соблюдения социального дистанцирования.