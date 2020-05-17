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Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая

По словам губернатора, начнутся работы на объектах ЖКХ и строительство
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© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Работа промышленных предприятий и строительство будут запущены в Подмосковье с 18 мая, также начнутся работы на объектах ЖКХ. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсети "ВКонтакте" в воскресенье.

"С завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ", - отметил он.

По словам Воробьева, торговля непродовольственными товарами, в том числе строительными материалами, в области останется в дистанционном формате. "Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей", - написал он. 

Коэффициент распространения инфекции

Губернатор добавил, что ситуация в регионе соответствует трем критериям для постепенного снятия введенных из-за новой коронавирусной инфекции ограничений. "Вместе с врачами, экспертами и Роспотребнадзором мы следим за тремя ключевыми цифрами. Это единые для всей страны правила. Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1 (у нас сейчас 0,9). Свободных коек в больницах - половина (у нас свободны 65%). Тестирований должно быть не менее 90 на 100 тыс. населения (у нас выполняется 120 тестов)", - отметил Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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