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Малоимущим семьям Самарской области компенсируют коммунальные расходы за апрель

На эти цели будет выделено 52,6 млн рублей

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Малоимущим семьям Самарской области, получающим субсидии на оплату коммунальных платежей, компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги за апрель. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в воскресенье.

"Мною подписано постановление, которое обуславливает единовременные выплаты нуждающимся, малообеспеченным гражданам на компенсацию их затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Азарова.

Претендовать на выплаты смогут семьи, чей расход на коммунальные платежи составляет более 22% от дохода семьи.

На выплату смогут рассчитывать порядка 34 тыс. семей. Выплаты поступят до 31 мая, на эти цели будет выделено 52,6 млн рублей.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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