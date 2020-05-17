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В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам

Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор области Ильдар Габдрахманов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Комиссия, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам, будет создана в Московской области. Об этом написал губернатор региона Андрей Воробьев в своем аккаунте "ВКонтакте" в воскресенье.

"Президент дал четкую команду: сделать все, чтобы медики, которые борются с вирусом и рискуют, без проволочек, быстро и четко получили все положенные доплаты... Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения", - написал губернатор.

Он также добавил, что в больницах и других медицинских учреждениях будет размещена информация о размере и порядке выплат, где также будут указаны телефоны главных врачей. "Сможет позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату или получил не все деньги", - отметил Воробьев. 

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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