Бельгийские медики организовали "коридор позора" для премьера, приехавшей в больницу

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Врачи одной из ведущих в Бельгии больниц - "Сен-Пьер" - организовали "коридор презрения и позора" премьер-министру королевства Софи Вильмес, посетившей в воскресенье это медицинское учреждение, чтобы морально поддержать его персонал. Как свидетельствуют кадры, показанные телеканалом RTBF , врачи и медсестры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице, и по мере приближения кортежа премьера разворачивались к машинам спиной, чтобы продемонстрировать свое негодование тем, как бельгийские власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии.

В общей сложности в акции приняли участие порядка 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи. "Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы. Помимо этого, персонал больницы "Сен-Пьер", так же как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость. Наши врачи и медсестры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение", - заявил в этой связи представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Вильмес, выступая в больнице перед журналистами, заявила в свою очередь, что сектор здравоохранения "нуждается в реструктуризации и дополнительном финансировании". Премьер в течение 40 минут беседовала с персоналом больницы, пообещав позаботиться как об их материальной, так и психологической поддержке. Со своей стороны представители профсоюзов напоминают, что именно Вильмес на посту министра по делам бюджета занималась сокращением расходов на медицинское обслуживание в последние три года.

В Бельгии вопрос об оказании прямой финансовой поддержки врачам рассматривается с начала апреля, однако до сих пор конкретных решений нет ни по суммам, ни по срокам выплат, ни по категориям лиц, которым они причитаются, ни по вопросу, будут ли эти деньги облагаться налогами (подоходный налог в Бельгии может достигать 40%). Правительство страны в течение последнего месяца концентрировало все свои усилия на закупках за границей масок и защитного оборудования для медперсонала.

По состоянию на 17 мая в Бельгии умерли из-за коронавируса свыше 9 052 человек, выявлено 55 280 случаев заражения на 11,5 млн населения страны. Тесты на коронавирус здесь проводятся только при острых симптомах заболевания.