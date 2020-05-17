На Кубани более 100 медучреждений произвели перерасчет стимулирующих выплат медикам

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Перерасчет стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом, произвели 107 медучреждений Кубани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте администрации Краснодарского края.

В апреле президент РФ Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом. В пятницу он потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель". В субботу в СК РФ сообщили, что следователи проверяют факты невыплат денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, более чем в 10 регионах.

"Благодаря изменениям медицинские учреждения Кубани смогли произвести новые расчеты и подать заявку на дополнительное финансирование. Всего 107 медучреждений Кубани прислали заявки в министерство здравоохранения края. Теперь доплаты за апрель получат 8 396 медработников. Это врачи, средний и младший медперсонал, водители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Краснодарский край получит почти 180 млн рублей на осуществление новых выплат из федерального бюджета. Ранее, в соответствии с прежними правилами, на выплаты могли претендовать более 6 тыс. медработников Кубани. Медики уже получили надбавки на общую сумму 126 млн рублей.

В воскресенье прокуратура Краснодарского края и Следственное управление СК РФ региона организовали проверки в связи с участившимися публикациями в интернете о нарушениях начислений федеральных стимулирующих выплат медицинским работникам Кубани. В Управлении Генпрокуратуры в ЮФО отметили, что по результатам проверок будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.