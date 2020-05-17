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Пандемия коронавируса нового типа

Протоиерей Смирнов сообщил об улучшении своего состояния

Госпитализированный с коронавирусом председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства пока остается в больнице

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госпитализированный с коронавирусом председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в воскресенье сообщил об улучшении своего состояния.

"Состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я еще нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех за молитвенную поддержку", - передал ТАСС его слова советник по вопросам развития домашнего образования патриаршей комиссии Алексей Комов.

8 мая Димитрий Смирнов был госпитализирован в Москве с пневмонией, проведенный у него анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. 16 мая в социальных сетях появились сообщения о том, что тяжелое состояние протоиерея потребовало его подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, однако источник в окружении священника опроверг в разговоре с ТАСС эту информацию.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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