Муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев госпитализирован с подозрением на коронавирус

ЧЕРКЕССК, 17 мая. /ТАСС/. Муфтий Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Первый тест показал положительный результат, повторный тест - отрицательный, сообщил ТАСС в воскресенье сам Бердиев.

"Сейчас [нахожусь] в больнице, с четверга. Сейчас сказали, что [второй тест на коронавирус] отрицательный. Сначала в Кисловодске сделали - положительный", - сказал Бердиев, добавив, что чувствует себя "уже лучше".

Бердиев возглавляет Координационный центр мусульман Северного Кавказа с 2003 года, входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

По данным регионального оперштаба в Карачаево-Черкесии, на 17 мая в регионе 651 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 20 новых случаев. С начала пандемии в республике выздоровели 129 заболевших, трое умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.