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Умерла художник Татьяна Сельвинская

Заслуженный деятель искусств РСФСР ушла из жизни в возрасте 92 лет

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ в воскресенье.

"С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почетного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на президента РАХ Зураба Церетели.

Там отметили, что Татьяна Ильинична "своим вдохновенным творчеством и яркой самобытностью личности внесла большой вклад в современное художественное пространство". "Ушла из жизни увлеченный творец, яркий общественный деятель. Академия высоко ценила разнообразный талант и активную творческую позицию Татьяны Ильиничны. Скорбим и искренне сочувствуем близким, друзьям и коллегам Татьяны Ильиничны. Пусть память о Татьяне Ильиничне Сельвинской будет светлой и вечной!" - добавил Церетели и выразил соболезнования родным и близким художника.

Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года. Ее детство прошло в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в Писательском городке Переделкино среди выдающихся людей, таких как Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Генрих Нейгауз, Леонид Леонов, Святослав Рихтер и др. С 11 лет училась у художника Роберта Фалька. Также учителями Татьяны Сельвинской стали Александр Тышлер и Михаил Курилко. В 1953 году окончила Московский государственный художественный институт им. Сурикова.

В творческом портфеле Сельвинской - более 100 персональных и коллективных выставок, около 200 спектаклей. Авторские работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, музее-заповеднике "Абрамцево" и других, а также в картинных галереях как в России, так и за рубежом.

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РоссияЦеретели, Зураб Константинович
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