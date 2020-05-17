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Умер автор книг о семье Ульяновых и истории Симбирска Жорес Трофимов

Ему было 95 лет

УЛЬЯНОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Краевед и писатель Жорес Трофимов, выпустивший несколько десятков книг об истории и архитектуре Симбирска, а также о жизни семьи Ульяновых в Поволжье, в воскресенье умер в Ульяновске на 96-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Почетный гражданин Ульяновской области, обладатель гран-при "Шапка Мономаха", историк, краевед и публицист скончался 17 мая на 96-м году жизни", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. "Замечательный человек, неутомимый труженик и истинный патриот своего Отечества, многие годы своей деятельности посвятил историческому краеведению и просвещению граждан, в его книгах отражены все ключевые вехи истории нашего края. Жорес Александрович собрал большой материал о Симбирске с момента его основания до XX века, им был поднят целый пласт материалов о первых историках Симбирска и архитекторах, чьи здания и сооружения сегодня украшают город. Долгий и славный путь Жореса Александровича - это прекрасный пример любви к своей Родине, добросовестности и порядочности", - привели слова Сергея Морозова в его пресс-службе.

Прощание с Трофимовым состоится 19 мая во Дворце книги в Ульяновске.

Жорес Трофимов родился в Могилеве 15 августа 1924 года в семье военнослужащего. В 1960 году окончил заочно историко-филологический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина. С 1975 года Трофимов жил в Ульяновске.

Первая большая тема исследований Трофимова - историческое повествование о молодом Владимире Ленине, более 50 лет он также занимался изучением документов о жизни семьи Ульяновых в Поволжье. За свой труд историка и публициста он стал в 1978 году лауреатом премии имени М. А. Ульяновой областной организации Союза журналистов СССР, в 1984 году - лауреатом премии журнала "Волга", в 1986 году удостоен диплома I степени правления Всесоюзного общества "Знание".

Трофимов написал книги "Симбирск и симбиряне", "Симбирск литературный", "Д. Д. Минаев и Симбирск", "В. Н. Андреев-Бурлак. Память и наследие", "Симбирский памятник Н. М. Карамзину", "Николай Карамзин и Симбирск", "Рассказы о Карамзинской общественной библиотеке", "Кривда и правда о Ленине" и другие. В апреле 2003 года Трофимов стал почетным гражданином Ульяновской области и занесен в "Золотую книгу почета". 14 августа 2009 года он стал первым обладателем медали имени Н. М. Карамзина.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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